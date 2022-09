Il dono del volontariato, nel volume Cesvot l'esperienza Fratres

Un volume dedicato alla comunicazione per promuovere in maniera efficace il valore della donazione, il volontariato e l’associazionismo.

Il volume nasce dall’esperienza progettuale e formativa del corso “Il dono del volontariato. Le parole per comunicare” in compartecipazione con Cesvot, ideata dal Consiglio Regionale Fratres della Toscana e promossa da Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana, Aido Toscana e Penelope Onlus Toscana, in collaborazione con Confartigianato Imprese Firenze Arezzo e Lucca.

La presentazione della pubblicazione è in programma sabato 24 settembre alle ore 10 presso la sala conferenze del Cesvot in Via Ricasoli, 9 a Firenze: interverranno Claudio Zecchi Presidente Fratres Toscana, Luigi Paccosi Presidente Cesvot Toscana e gli autori del volume Christian Basagni funzionario Fratres Nazionale, la Dott.ssa Antonella Bertelli consigliera e consulente sanitario Fratres Toscana e il Prof. Alessandro Vittorio Sorani docente universitario esperto in comunicazione.

Il libro approfondisce il tema del volontariato associativo e individuale, gli aspetti medici della donazione di materiale biologico e le buone prassi per una comunicazione efficace del dono.

"Un volume che diventa a sua volta strumento di informazione e percorso di riflessione, proprio perché la formazione è conoscenza e consapevolezza, per questo continueremo ad organizzare queste piattaforme di dialogo che permettono di rendere più efficaci le nostre azioni. I percorsi formativi sono fondamentali, ed è necessario condividerli quanto più possibile al fine di rafforzare la rete del volontariato e promuovere il messaggio del dono", così Claudio Zecchi Presidente Fratres Toscana.

"Ci fa molto piacere sapere che la nostra collana editoriale Briciole abbia raccolto gli esiti del corso di formazione ““Il dono del volontariato. Le parole per comunicare” svolto da Fratres insieme ad altre associazioni e che sia strumento di condivisione e conoscenza del mondo del dono - ha detto Luigi Paccosi Presidente Cesvot Toscana -. Briciole, infatti, è una collana fondata nel 2004 e racchiude le migliori esperienze progettuali e formative promosse dagli enti del terzo settore della Toscana".

Il volume, che fa parte della collana Briciole del Cesvot, è scaricabile gratuitamente, previa registrazione su MyCesvot, in formato pdf sul sito Cesvot alla pagina: https://www.cesvot.it/documentazione/il-dono-del-volontariato

Fonte: Fratres Toscana