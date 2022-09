Dopo il diploma? Non c'è solo l'università: studia Ottica a Vinci per entrare subito nel mondo del lavoro

Cosa fare dopo il diploma di maturità? Per molti ragazzi che non desiderano andare subito a lavorare, l’università sembra l’unica strada percorribile. Tuttavia, l’università non sempre si dimostra adeguata a rispondere alle esigenze e alle ambizioni dei giovani, per esempio a causa delle difficoltà di accesso alle facoltà a numero chiuso, oppure a causa del cosiddetto skill mismatch, cioè la mancata corrispondenza tra i requisiti richiesti dalle aziende e le competenze acquisite durante gli studi. Nel momento di decidere cosa fare dopo la maturità, è utile considerare quindi tutta una serie di alternative.

Se ad esempio un giovane si sente portato per lavorare nell’ambito della salute e dell’assistenza alle persone, oltre alle professioni sanitarie con formazione universitaria, può prendere in considerazione un corso per l’abilitazione all’arte sanitaria ausiliaria di Ottico e una specializzazione in Optometria.

L’Istituto di Ricerca e di Studi in Ottica e Optometria (IRSOO) di Vinci (FI) è un’eccellenza del territorio e una struttura ben nota in Italia per la formazione professionale nel settore delle Scienze della Visione. Dal 1970 forma ottici e optometristi provenienti da tutte le regioni italiane. L’IRSOO fa parte del gruppo EssilorLuxottica, realtà leader a livello mondiale nel settore ottico oftalmico.

Anche in questo difficile momento economico, l’ottica è un settore a piena occupazione. Il titolo conseguito all’IRSOO offre un sicuro inserimento nel mondo del lavoro; grazie all’elevato livello qualitativo della formazione erogata e ai contatti con le aziende del settore, la percentuale di allievi che trovano lavoro entro 6 mesi dalla conclusione del corso è sempre stata superiore al 95%; con l’ingresso in EssilorLuxottica IRSOO è oggi in grado di portare tale percentuale al 100%. Vi è anche la possibilità di proseguire la propria formazione con la specializzazione in optometria.

Il corso biennale di ottica è aperto a chi ha un titolo di scuola secondaria superiore e si conclude con il rilascio dell’abilitazione alla professione di ottico, per lavorare in ambito della salute ma con interessanti aspetti tecnici, come ad esempio la misura della vista, la gestione delle lenti a contatto e la correzione dei disturbi della visione.

Gli ottici abilitati all’IRSOO trovano sbocchi lavorativi:

- nel settore commerciale: gestione in proprio di un negozio di ottica, lavoro dipendente, responsabile di laboratorio

- nel settore sanitario: dipendente in aziende sanitarie o presso studi e centri ambulatoriali

- nel settore industriale: inserimento in aziende di produzione e commercializzazione: strumenti, lenti oftalmiche, lenti a contatto, ecc

Continuamente aggiornato alle innovazioni tecniche e agli sviluppi della ricerca scientifica, il corso di Ottica dell’IRSOO consente di acquisire conoscenze, abilità e competenze ai più alti livelli, per emergere professionalmente nel panorama italiano del mondo dell’Ottica.

Per info sul corso di ottica clicca qui

IRSOO - Istituto di Ricerca e di Studi in Ottica e Optometria

Piazza della Libertà 18, 50059 - Vinci (FI)

Tel 0571 567923 / 345 6743218

Mail irsoo@irsoo.it

www.irsoo.it