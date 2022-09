Lega: "Nardella chiede tolleranza zero alle Cascine, noi da anni"

“Finalmente, sarebbe il caso di dire “meglio tardi che mai”- affermano Giovanni Galli e Federico Bussolin, rispettivamente Consigliere regionale e comunale della Lega - anche il sindaco Nardella si sbilancia su quanto, troppo spesso, accade alle Cascine, chiedendo tolleranza zero. Sono anni che invochiamo una maggiore sicurezza per il principale polmone verde del capoluogo, ma, da Palazzo Vecchio, non sono mai arrivate prese di posizione così nette sulla delicata questione. Il parco è invivibile per la sua pericolosità che si manifesta in ogni ora del giorno e della notte e nonostante l’impegno profuso dalle Forze dell’Ordine che non possono avere il dono dell’ubiquità ed hanno magari un organico non adeguato, è diventato l’habitat naturale per delinquenti di ogni tipo. Chiediamo che il Parco possa finalmente essere restituito alla fruibilità dei cittadini e non lasciato in mano a criminali di ogni specie. Ci auguriamo che, con la vittoria del Centrodestra alle imminenti elezioni nazionali, tramite la Lega il tema sicurezza ritorni prioritario e che pure Firenze ed i fiorentini, dunque, ne traggano immediato vantaggio.”