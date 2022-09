Oro, argento e bronzo per la Canottieri Limite ai campionati di Candia

Ancora oro e titolo italiano per la Canottieri Limite ASD MAC Autoadesivi–Paci Paolo Siderurgica che nel fine settimana appena trascorso, del 16 e 18 settembre a Candia, Torino, conquista tre medaglie al campionato italiano di società.

La giornata di domenica inizia subito bene per gli atleti Limitesi Leonardo Sostegni, Tommaso Laganà, Daniele Cecchi, Edoardo De Vito e al timone Lorenzo Scaffi trionfanti nella specialità del quattro con under 18. Confermata la prestazione di giugno, gli atleti hanno conquistato un altro titolo italiano.

Medaglia d’argento per l’otto con under 18 bianco celeste che non riesce a prevalere sui padroni di casa del Candia in barca sempre Leonardo Sostegni, Tommaso Laganà, Daniele Cecchi, Edoardo De Vito con i compagni Elia Ceccanti, Matteo Brunetti, Valentino Francalacci, Edoardo Del Rosso e al timone Lorenzo Scaffi.

Grande prestazione per il quattro con over 18 di Edoardo Busoni, Matteo Rimoli, Alessandro Giglioli, Dario Biondi e al timone l’esperta Ginevra Marconcini che dopo una buona partenza si mettono all’inseguimento delle prime posizioni senza mai cedere, nel finale tentano l’attacco sui secondi della Firenze ma non riescono nell’azione. Portano a casa comunque un ottimo terzo posto e medaglia di bronzo.

Ci riprovano i quattro limitesi Busoni, Rimoli, Giglioli e Biondi stavolta senza timoniere sul quattro senza over 18, dove però non riescono ad andare oltre la quarta piazza.

Il doppio under 18 di Tommaso Nencini e Gabriele Berti riesce a farsi spazio e arrivare in finale B dove conquista un positivo quinto posto.

Prestazione di rilievo anche per Francesca Benigni che conquista la finale A sul singolo under 18 femminile dove giunge settima. Una specialità molto difficile il singolo che vede sempre molti iscritti e approdare alla finale A è sempre un ottimo risultato.

Fonte: Canottieri Limite