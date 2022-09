Potere al Popolo Pisa: "Bruceremo le bollette di acqua, luce e gas"

"Stiamo perdend0 il controllo pubblico della nostra acqua".

A dirlo è Stefano Teotino, candidato di Potere al Popolo a Pisa nelle liste di Unione Popolare con De Magistris - collegio uninominale n° 4 di Pisa per la Camera dei Deputati.

"In Acque Spa - spiega - grazie a un bando europeo è entrato un soggetto privato, Abab SpA, che comprendente Acea SpA, Suez Italia SpA, Vianini Lavori SpA e CTC Società Cooperativa, con il 45% del Capitale Sociale. La classe politica degli ultimi decenni ha lavorato per trasformare beni comuni e servizi pubblici in merce, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti, soprattutto in Toscana, dove il PD ha privatizzato acqua, sanità, trasporti pubblici e di tutti i beni comuni.

I cittadini toscani - continua - pagano le bollette più alte d’Italia (spesa media nazionale 460 euro annuo, in Toscana 729 euro!), per un pessimo servizio di manutenzione, che garantisce solo lauti compensi ad amministratori, delegati e membri dei CDA delle aziende privatizzate.

I partiti che hanno portato le multinazionali nei servizi pubblici locali sono gli stessi che con il Governo Draghi vogliono il famigerato DDL Concorrenza, che toglierà definitivamente ai Comuni il controllo di ogni servizio pubblico locale!

L’Unione Popolare - conclude - si batte per il blocco immediato degli aumenti delle tariffe e del carovita, attraverso l’investimento perenne di risorse pubbliche per calmierare i prezzi, sanzioni agli speculatori finanziari olandesi autorizzati dall’Unione Europea a rubare sui prezzi del gas, forti aumenti salariali e pensionistici, ripristino della scala mobile per difendere i redditi dall’inflazione".

Fonte: Ufficio Stampa