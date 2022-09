Problemi alla posta elettronica all'Unione dei Comuni, guasto in risoluzione

Si comunica che, in seguito a problemi occorsi ad alcuni apparati in sede dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa sui quali hanno sede alcuni servizi dei singoli comuni, la posta elettronica non funziona da lunedì 19 settembre e le comunicazioni agli Enti attraverso tale canale non giungono a destinazione come potrebbe sembrare.

Comunichiamo inoltre che i tecnici incaricati stanno lavorando continuativamente dal giorno dell'insorgenza del problema per il ripristino dei servizi con anche la sostituzione degli apparati stessi. Si auspica che nella giornata di oggi tutto possa essere risolto. Il servizio PEC è comunque regolarmente attivo e le comunicazioni attraverso questo canale sono attive.

Fonte: Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa