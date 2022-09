Proiettili di soft air contro militanti di FdI a Pisa

Alcuni militanti di Fratelli d'Italia, impegnati ad attaccare manifesti elettorali ieri sera a Pisa, sono stati bersaglio di giovani che, da un'auto in corsa, hanno sparato contro di loro pallini con armi da soft air. Gli autori del raid sono ancora da identificare e la polizia ha raccolto testimonianze per far luce sui motivi, anche se il gesto potrebbe non esser di natura politica, quanto piuttosto una scorribanda proseguita per chilometri, fino a San Giuliano Terme, per colpire una zona frequentata da trans che si prostituiscono. Gli aggressori hanno sparato pallini ai passanti in almeno nove diverse occasioni, anche in altre zone del centro e lungo l'Aurelia, fortunatamente non causando feriti.