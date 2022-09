Puliamo il mondo fa 30 anni: weekend di appuntamenti per Empoli

Centinaia di appuntamenti in tutta Italia per ripulire strade, piazze, parchi urbani, spiagge e sponde dei fiumi dai rifiuti abbandonati con il trentennale della manifestazione ‘Puliamo il mondo’, versione italiana di Clean up the World, realizzata grazie all’impegno di Legambiente e la collaborazione di numerose associazioni pubbliche e private, scuole, aziende, comitati e amministrazioni locali. che torna a fare tappa a Empoli dopo gli anni difficili della pandemia.

L’iniziativa in città si svolgerà nei giorni 30 settembre e 1 ottobre 2022, contestualmente a due delle date stabilite a livello nazionale. In particolare: il 30 settembre “Puliamo il Mondo” verrà interamente dedicato ai bambini delle classi 4° e 5° della scuola primaria, per i quali è stato pensato uno specifico progetto di pulizia delle aree verdi pubbliche, situate nelle vicinanze dei singoli plessi.

Tale progetto sarà supportato dalle associazioni di volontariato presenti sul territorio e dal gestore del servizio di igiene urbana Alia Servizi Ambientali S.p. A.

PULIAMO IL MONDO. È la campagna di volontariato ambientale promossa da Legambiente in collaborazione con la Rai, dal 1993 ogni anno chiama a raccolta cittadini di tutte le età, associazioni, aziende e amministrazioni comunali per ripulire dai rifiuti abbandonati strade, vie, piazze e parchi cittadini, ma anche spiagge e sponde dei fiumi. Un percorso di cittadinanza attiva costruito con nel tempo con grande impegno per difendere l’ambiente e rafforzare il senso di comunità. Un numero sempre crescente di volontari instancabili che ogni anno è pronto a raccogliere i rifiuti abbandonati. Un gesto di responsabilità che prima o poi scoraggerà comportamenti incivili e non più tollerabili che alimentano il degrado dei nostri territori.

PRIMO OTTOBRE – Giornata dedicata agli adulti in cui verrà ripulito dai rifiuti il parcheggio della stazione ferroviaria in via XI Febbraio. L’orario è dalle 9 alle 13 e per chi vorrà partecipare è necessaria una iscrizione da effettuare entro giovedì 29 settembre 2022, all’indirizzo email legambienteempoli@libero.it o anche via whatsapp al numero 349 4913234 oppure anche sulla pagina facebook dedicata.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa