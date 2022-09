Sodalizio Affrico Calcio-Fiorentina, mister Riganò ritrova i viola

Ieri pomeriggio, presso il teatro della polisportiva U.S. Affrico, si è svolta la conferenza stampa per ufficializzare l'affiliazione di Affrico Calcio a ACF Fiorentina, alla presenza dei Dirigenti di entrambe le società.

La grande sala è gremita di ragazzi della scuola calcio, di famiglie, di allenatori e dirigenti. “Play to be different” recita il video promozionale che viene proiettato sul fondale, e gli occhi dei ragazzi restano incollati alle immagini e si lasciano trasportare dalla musica che intona l’inno della Fiorentina.

L’emozione per loro è grande. La scuola calcio biancoblu entra a far parte della rosa delle società affiliata élite della squadra viola e diventa un nuovo punto di riferimento del Club sul territorio che beneficerà della possibilità di aggiornare e sviluppare i propri programmi di allenamento contando sulla costante collaborazione e sul contatto diretto con il personale della Fiorentina.

“Siamo davvero orgogliosi di questa nuova affiliazione, che porterà un grande valore aggiunto alla nostra polisportiva, sia a livello di prestigio che di formazione per i ragazzi del calcio.” afferma Valeria Pisacchi, presidente U.S. Affrico, facendo gli onori di casa e introducendo gli ospiti. “La nostra società ha importanti valori da trasmettere, e i nostri valori saranno quelli dei nostri ragazzi. Noi siamo alla ricerca della fiducia dei nostri associati, questo è un progetto che porterà importanti opportunità con i ragazzi a livello educativo” continua Paolo Santinelli, responsabile della Sezione Calcio dell’ASD di Campo di Marte.

Anche Christian Riganò, allenatore Affrico, è concorde: “Mi fa molto piacere far parte di questa famiglia, io mi auguro che i valori possano uscire fuori”.

La notizia del sodalizio sportivo era stata già annunciata il 28 aprile 2022 sul palco di Palazzo Vecchio in occasione dei festeggiamenti per il centenario della polisportiva, proprio dal Direttore Generale della Fiorentina, Joe Barone, insieme al Direttore Generale Luca Giotti. Ai microfoni, Il DG Affrico aveva espresso tutto il suo orgoglio per questa collaborazione che avrebbe portato nuova linfa alla scuola calcio maschile e femminile della polisportiva, ma anche al settore giovanile.

"Essere affiliati vuol dire avvalersi dell'esperienza di una squadra di tecnici (tra questi Gabriele Andrei, Paolo Prioglio, referenti Affiliate, ndr) e allenatori del settore giovanile viola che faranno visite presso i vostri campi. Inoltre, coordinandoci col vostro responsabile tecnico, realizzeremo momenti di incontro con i ragazzi e sessioni di formazione per gli allenatori, sia in presenza che tramite webinar. Oltre allo sconto riservato presso lo store della Fiorentina, saranno attivate delle iniziative promozionali dedicate alle Affiliate sulla biglietteria viola. Insomma, tante attività e iniziative per rendere la Società Affiliata e tutti i suoi tesserati, parte integrante della famiglia viola." spiega Luigi del Sordo, Referente Operativo Squadre Affiliate.

L’affiliazione alla Fiorentina rappresenta per l’Affrico una grande opportunità di crescita per i propri ragazzi, non solo tecnica e sportiva, ma anche e soprattutto a livello umano.

Renato Buso, Direttore Tecnico U.S. Affrico, conferma con convinzione: “L’aspetto umano è importante, i ragazzi devono crescere dentro un ambiente sano, che abbia sotto l’aspetto tecnico e umano tanti valori, tra cui passione, voglia di fare sacrifici e umiltà.”

“Dovrete diventare innanzitutto degli uomini onesti, e solo dopo giocatori, e se qualcuno di voi, nato e cresciuto di fronte allo stadio, entrerà nella Fiorentina, sarà la realizzazione di un sogno” - aggiunge Giovanni Giovarruscio, Coordinatore Scouting Regione Toscana -

“Sono stato capitano all’Affrico, e proprio qui sono venuto a pescare diversi talenti. Per noi l’Affrico è un punto di riferimento perché è un serbatoio di primo livello e siamo super contenti di essere qui, la nostra attenzione sarà massima.”

Fonte: Ufficio stampa