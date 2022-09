Strage di Viareggio, Moretti ed Elia "non hanno colpa sulla velocità" secondo l'appello bis

Sono uscite le motivazioni per la condanna per la strage ferroviaria di Viareggio dell'ex ad di Rfi e Fs, Mauro Moretti, e Michele Mario Elia capo Direzione tecnica poi ad Rfi. Moretti è stato condannato a 5 anni ed Elia a 4 anni, 2 mesi e 20 giorni. La sentenza era del processo di appello bis del 30 giugno. Moretti ed Elia per la corte non ebbero colpa della mancata riduzione della velocità del treno. Non è provata la "valenza cautelare" di una determinata velocità di transito in stazione "va pertanto escluso per gli imputati questo profilo di colpa".