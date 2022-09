'Unicità', mostra alla Fornace Pasquinucci

Dopo la pausa estiva il Gruppo Culturale Fornace Pasquinucci riprende l'attività artistica e culturale con una interessante mostra di pittura e di scultura dal titolo “Unicità”.

L’inaugurazione è in programma sabato 24 settembre alle ore 17.00.

La mostra vede la presentazione critica dello storico e critico d’arte Claudio Roghi, socio del Gruppo culturale Fornace Paqsuinucci, che elogia gli artisti per le loro qualità artistiche: i protagonisti della mostra sono i pittori Fabio Carmignani e Franco Marra, e gli scultori Giorgio Butini e Claudia Leporatti.

“Con questa mostra la parola unicità è intesa come valorizzazione della singolarità, no ai conformismi. Un dono prezioso che distingue l’artista e l’uomo. Le opere e la vita artistica dei quattro artisti rappresentano in pienezza questo concetto” afferma la Presidente del Gruppo Culturale Fornace Pasquinucci Lorella Consorti.

La Fornace Pasquinucci sarà aperta al pubblico, secondo le normative vigenti, dal 24 settembre al 9 di ottobre -dal giovedì alla domenica- dalle ore 17 alle ore 19.

Sabato 8 ottobre, alle ore 21, una serata musicale completerà l’evento: “La chitarra di Carmine Fontanarosa e i suoi allievi”, musica originale del gruppo.

Tutti gli organizzatori si augurano una numerosa frequenza dei visitatori, vista l’importanza della mostra, che gode del patrocinio del Comune di Capraia e Limite.