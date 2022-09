Incredibile a Lastra a Signa: uomo pedala in bici in Fi-Pi-Li

Un uomo in bici è entrato in superstrada a Lastra a Signa e ha percorso un tratto di Fi-Pi-Li in direzione Pisa. Il ciclista è stato notato dagli automobilisti lungo la strada, mentre pedalava in corsia d'emergenza.

La foto del ciclista è poi stata pubblicata su Facebook e ha raggiunto moltissime persone. Si vede l'uomo in bici, con la testa coperta da un cappellino e la bici con le borse ai lati.

Il ciclista ha rischiato molto, la circolazione ai velocipedi è vietata sulla superstrada, dove i mezzi vanno a velocità più alte di una strada normale. Secondo Repubblica-Firenze l'uomo sarebbe entrato a Lastra a Signa e avrebbe pedalato per qualche chilometro fino a uscire a Ginestra Fiorentina.