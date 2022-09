Visite gratuite ai Musei Civici di Pistoia nel weekend

Sabato e domenica i Musei Civici di Pistoia partecipano alle GEP - Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), con un programma di ingressi gratuiti e una visita guidata, anch'essa gratuita, alla Casa-studio Fernando Melani.

Sabato 24 e domenica 25 settembre il Museo Civico d'arte antica in Palazzo Comunale, il Museo dello Spedale del Ceppo e il Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni sono aperti con ingresso gratuito secondo il seguente orario: sabato dalle 11 alle 19 e apertura serale straordinaria dalle 21.30 alle 23.30 e domenica dalle 11 alle 19.

Sabato 24 settembre è possibile inoltre prenotare una visita gratuita accompagnata alle ore 11 nella Casa-studio Fernando Melani. La casa-studio dell’artista pistoiese Fernando Melani (1907-1985), oltre a rappresentare un ideale completamento della raccolta d’arte moderna e contemporanea di Palazzo Fabroni, permette di entrare nella testimonianza concreta di un originale processo creativo. Poiché non è stata alterata la collocazione delle opere negli ambienti così come l’artista le aveva disposte, la visita corrisponde a un’immersione dentro lo stesso percorso poetico di Melani. Per questo, oltre che per motivi di sicurezza, si prefigura come un percorso guidato, necessariamente selezionato nella quantità di persone e nelle modalità di accesso.

Alla visita può partecipare un massimo di 6 persone, su prenotazione da effettuare, entro venerdì 23 settembre alle ore 13 al numero verde di Pistoiainforma 800 012146. La casa-studio non è accessibile alle persone non deambulanti. Il punto di ritrovo del gruppo è la biglietteria del Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni, in via Sant’Andrea 18, alle ore 11, dove i partecipanti troveranno la guida che li accompagnerà a Casa Melani. La visita è a cura di Artemisia Associazione Culturale.

Quello delle Giornate Europee del Patrimonio sarà per i Musei Civici l’ultimo fine settimana con l’orario di apertura estivo. Da martedì 27 settembre, infatti, tornerà in vigore l’orario di apertura invernale: da martedì a venerdì dalle 10 alle 14 e sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 18. Lunedì chiuso.

Le Giornate Europee del Patrimonio sono la più estesa e partecipata manifestazione culturale d'Europa, promossa dal 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea con l’intento di potenziare e favorire il dialogo e lo scambio in ambito culturale tra le Nazioni europee. Si tratta di un’occasione di straordinaria importanza per riaffermare il ruolo centrale della cultura nelle dinamiche della società italiana. All’iniziativa, com’è ormai tradizione, aderiscono anche moltissimi luoghi della cultura non statali, tra musei civici, comuni, gallerie, fondazioni e associazioni private, costruendo un’offerta culturale estremamente variegata, promossa dal Ministero della Cultura, con visite guidate, iniziative speciali e aperture straordinarie.

Il programma completo delle iniziative in programma per le GEP è consultabile sul sito web del Ministero della Cultura.

Per informazioni: Museo Civico d'arte antica (tel. 0573 371296), Museo dello Spedale del Ceppo (tel. 0573 371023), Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni (tel. 0573 371817).

Sito web: musei.comune.pistoia.it

