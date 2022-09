La Toscana del kart riparte da Castelfranco grazie al piccolo Giovanni Aringhieri

Viene da Castelfranco di Sotto uno dei giovanissimi rappresentanti della Toscana per il kart. Si chiama Giovanni Aringhieri, ha 9 anni e ha iniziato a correre durante il lockdown, scoprendo una nuova passione.

Pilota kart nella 60 mini nazionale, il 4 settembre a Rioveggio (Emilia Romagna) si è preso il secondo posto regionale al Campionato Regionale ACI Karting 2022 Zona 3 - Emilia Romagna, Toscana, Umbria. Il risultato gli permette di rappresentare la nostra regione in una specie di Coppa Italia del kart, assieme a lui il giovane Pietro Lilli di Vicchio. La gara della Coppa delle Regioni si terrà a Corridonia (Marche) nei giorni dal 28 - 30 Ottobre 2022.

Si tratta di una grande crescita per il piccolo pilota di Castelfranco di Sotto. Giovanni Aringhieri ha iniziato a correre col kart baby intorno a casa quando l'Italia era ferma per il Covid-19, poi ha preso la licenza Entry Level e ha iniziato a guidare un kart vero e proprio. In seguito al corso di guida Aci a Adria (Veneto) nel 2021 e a molti allenamenti, ecco una grande piccola soddisfazione per lui e la sua famiglia che lo segue in ogni passo.