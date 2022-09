Il Bisonte Firenze, torna la sanminiatese Silvia Lotti

Gradito ritorno in casa Il Bisonte Firenze. La società del patron Wanny Di Filippo comunica di aver perfezionato l’ingaggio della schiacciatrice Silvia Lotti, che era già stata bisontina nella stagione 2013-14, quella dello storico doblete promozione in serie A1 e Coppa Italia di serie A2. La trentenne toscana, nell’ultima stagione protagonista in A2 con l’Assitec Sant’Elia, va a rinforzare il reparto dei posti 4 a disposizione di coach Massimo Bellano, soprattutto alla luce della lunga indisponibilità di Terry Enweonwu, e vestirà la maglia numero 5.

LA CARRIERA – Silvia Lotti nasce a San Miniato il 17 giugno 1992 e debutta nella pallavolo professionistica a 17 anni, nella stagione 2009/10, con la maglia di Verona in A2. Dopo un altro anno di A2 a Santa Croce, nel 2011/12 esordisce in A1 con Busto Arsizio, vincendo Coppa Italia, Coppa CEV e scudetto, poi torna in A2 a Montichiari e nel 2013/14 approda a Il Bisonte centrando il doblete. La stagione successiva è a Rovigo in A2, poi torna in A1 a Scandicci, mentre le esperienze successive sono tutte in A2, fra Caserta, Olbia, Perugia, Cutrofiano, Ravenna, Cus Torino e Soverato, fino all’ultima annata giocata in Sardegna col Sant’Elia.