Lavoro, si cerca collaboratore in Comune per coordinare le cerimonie

L'amministrazione comunale ha pubblicato un avviso pubblico volto ad acquisire le manifestazioni di interesse per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, con contratto a tempo determinato e parziale (24 ore settimanali su 36), per le funzioni concernenti l’ambito delle tematiche connesse al coordinamento delle manifestazioni e cerimonie ritenute di particolare interesse per l’amministrazione, volte allo sviluppo culturale-turistico della città.

La manifestazione di interesse, redatta secondo il fac-simile di domanda allegato all'avviso, dovrà pervenire entro il 29 settembre esclusivamente tramite Pec alla casella comune.lucca@postacert.toscana.it. Alla domanda dovrà essere allegato il proprio curriculum vitae e la copia leggibile del proprio documento di identità personale in corso di validità.

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno oggetto di esame e valutazione da parte del sindaco, che potrà eventualmente invitare ad un colloquio gli interessati. Agli esiti della valutazione, il sindaco provvederà a trasmettere al dirigente dei Servizi del Personale il nominativo del collaboratore da assumere.

L'avviso completo è consultabile su: https://www.comune.lucca.it/Concorsi_e_Selezioni.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa