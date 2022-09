Monte San Savino, crolla parte del muro medievale. Nessun ferito

All'alba di questa mattina, intorno alle 5, una porzione del muro medievale nel centro storico di Monte San Savino è crollata. Il cedimento, lungo viale 24 Maggio, ha provocato l'interruzione della circolazione ma nessun danno a cose o persone.

Le cause esatte del crollo sono ancora da accertare ma potrebbero essere riconducibili alle forti piogge che la settimana scorsa si sono verificate in Valdichiana. Sul posto questa mattina sono intervenuti i vigili del fuoco, il sindaco di Monte San Savino Gianni Bennati e la comandante della polizia municipale Monica Crestini, che hanno provveduto alla verifica dei danni e alla messa in sicurezza della zona, liberando la strada interrotta dal crollo. Per gli scuolabus è stato predisposta una viabilità alternativa.

Come spiegato dalla comandante della municipale Crestini, i proprietari dell'immobile da tempo avrebbero segnalato la presenza di crepe, e si trovavano "in attesa del nulla osta da parte della Soprintendenza per effettuare lavori trattandosi di mura storiche".