Rilascio tessere elettorali e servizio di trasporto disabili e servizio di trasporto disabili

In occasione delle elezioni politiche, in programma per il prossimo 25 settembre, l'ufficio elettorale e quello decentrato saranno aperti al pubblico per il rilascio delle tessere elettorali venerdì 23 e sabato 24 settembre dalle ore 9 alle 18, e domenica 25 dalle 7 alle 23.

Inoltre, sempre domenica e nello stesso orario 7-23, gli elettori potranno recarsi anche presso le postazioni appositamente predisposte presso le scuole elementari "Tozzi" in strada del Petriccio e Belriguardo 55 e "Pascoli" in via N. Sauro 1 oltre al Complesso Auditorium in piazza della Costituzione 13.

Si ricorda, poi, che il Comune ha attivato un servizio trasporto disabili dalle ore 7 alle 23 per recarsi ai seggi elettorali, da prenotare telefonicamente in orario 9-12, allo 0577 292330, fino a venerdì 23 settembre.





Tutte le notizie di Siena



<< Indietro