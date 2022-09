Sequestrati a Massa oltre 5750 accessori, una denuncia per contraffazione

Sequestrati oltre 5mila 750 prodotti contraffatti a Massa Carrara e denunciato il commerciante. Si tratta dell'operazione condotta dalla guardia di finanza di Massa Carrara, nell'ambito delle attività a contrasto della contraffazione e a tutela dei consumatori e del Made in Italy.

Durante un controllo a Massa le fiamme gialle hanno riscontrato che un soggetto, di origine pakistana detentore di regolare partita IVA, metteva in vendita cover personalizzate con marchi di note case di moda, squadre di calcio e personaggi di cartoni animati, effettuando le stampe su richiesta degli acquirenti direttamente sul posto, utilizzando diverse attrezzature come un notebook, una pressa a caldo e una stampante a colori.

L'attività di stampa dei marchi, spiega ancora la guardia di finanza, veniva inoltre pubblicizzata esplicitamente tramite esposizione di prodotti già stampati e in un monitor rivolto verso il pubblico. Al momento del controllo i militari hanno riscontrato l'assenza di licenze e autorizzazioni da parte dei titolari dei marchi, necessarie per applicazione e commercializzazione. Per il commerciante è dunque scattata la denuncia per l'ipotesi di reato di contraffazione e il sequestro di circa 50 cover stampate, tutta l'attrezzatura e oltre 5mila 700 accessori di telefonia, per violazione delle prescrizioni previste dal Codice del Consumo in materia di sicurezza prodotti. Gli accessori non rispettavano i requisiti minimi previsti dalla legge, a causa dell'assenza di apposite indicazioni e informazioni previste obbligatoriamente per il consumatore. Per questa violazione, sottolineano infine le fiamme gialle, è stata interessata la Camera di Commercio competente per l'irrogazione della sanzione amministrativa.