Spaccio in centro a Pisa, due arresti in un pomeriggio

Due persone sono state arrestate ieri dalla polizia a Pisa per detenzione di sostanze stupefacenti. Nelle ultime 24 ore gli agenti della Questura di Pisa hanno svolto controlli in strada e un'operazione antidroga nella zona di Ospedaletto. Nell'ambito di questi interventi, in tarda serata, poco prima delle 10 in viale Gramsci, le pattuglie della polizia in collaborazione con l'unità cinofila della guardia di finanza, hanno arrestato un 22enne italiano di Cascina. Il giovane, annusato dal cane antidroga, all'esito della perquisizione personale è stato trovato in possesso di 55 grammi di hashish. Portato in Questura, su disposizione del pm è stato collocato agli arresti domiciliari. Questa mattina il giudice ha convalidato l'arresto e a seguito della richiesta dei termini a difesa, la misura cautelare dell'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria.

Poco dopo, sempre ieri sera alle 21.15, altro arresto in piazza Vittorio Emanuele. Qui i poliziotti hanno sottoposto a controllo un uomo di 43 anni, senegalese residente a Massa, risultato destinatario della misura cautelare dell'obbligo di firma in Questura per fatti inerenti agli stupefacenti. Alla vista della polizia l'uomo avrebbe cercato di eludere il controllo tentando la fuga, ma è stato prontamente fermato. Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di circa 17 grammi di hashish in un involucro. La sostanza è stata sequestrata mentre il 43enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio. Arresto convalidato questa mattina con applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in attesa della prossima udienza per il giudizio di merito.