Tornano le letture ad alta voce e l'Ora del Fare alla biblioteca di Empoli

Sono riprese a pieno ritmo le attività all’interno della biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli. La nuova settimana comincerà con la passione per i lavori all’uncinetto, a maglia, le letture ad alta voce nella Torre del racconto, l’iniziativa “Ciak! Si legge” promossa dall’associazione Amici della biblioteca Renato Fucini di Empoli, il grande ritorno dell’Ora del fare.

Ecco il programma delle iniziative:

Lunedì 26 settembre, alle 15.30, SFERRUZZA, SFERRUZZA in biblioteca! Il Gruppo sferruzzante aspetta appassionati e curiosi con un nuovo appuntamento dedicato al mondo della lana, dei ferri, dell’uncinetto e a molto altro. Per partecipare all’incontro inviare una email all’indirizzo biblioteca@comune.empoli.fi.it oppure chiamare il numero 0571 757840.

Martedì 27 settembre, alle 17, L’ORA DEL RACCONTO dal titolo “In bosco…“. Nella magica Torre l’atmosfera si colorerà di profumi, foglie, erbe e alberi di questo magico ambiente abitato anche da molti animali dai mille aspetti. Ci sarà un mondo da scoprire insieme. Tornano le fantastiche avventure con i libri del “baule magico” della Torre del Racconto selezionate dalla bibliotecaria Antonella. La lettura è rivolta ai bambini dai 4 agli 8 anni. Non occorre prenotazione.

Venerdì 30 settembre, alle 21, al Cenacolo degli Agostiniani, via dei Neri 15, ‘Ciak! Si legge’, iniziativa realizzata in collaborazione con i ragazzi de Il Solito Dibattito promossa dall’associazione Amici della biblioteca Renato Fucini di Empoli, propone come oggetto della serata "Chiamami con il tuo nome" di André Aciman, dal libro al film. Una iniziativa che unisce sia la passione per i libri che quella per i film. Tra chiacchiere, libri, film e un piccolo aperitivo da assaporare. L’ingresso è gratuito.

Si arriva alla fine della settimana, sabato primo ottobre, alle 17, con L’Ora del Fare che torna in biblioteca. Un tuffo nel mare delle storie che aiuteranno a dare vita ai personaggi preferiti in versione pop-up, realizzati con la bibliotecaria Giulia che seguirà passo passo i partecipanti in queste nuove creazioni. Il laboratorio è rivolto a bambini dai 3 ai 10 anni, su prenotazione, da effettuare tramite mail a sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it, oppure, contattando il numero telefonico 0571 757873.

VETRINA E SCAFFALINO - La vetrina principale della biblioteca “Libri alla finestra” e la vetrina della Sezione Ragazzi sono dedicate al ritorno sui banchi di scuola. Tanti libri e film a tema vi aspettano.

Inoltre in Sezione ragazzi troverete lo Scaffalino Verde dedicato al progetto “Piantiamola. Ai confini del mondo”, allestito in occasione del compleanno di #Agenda2030 per lo sviluppo sostenibile. L'iniziativa è promossa dalla Regione Toscana assieme alle biblioteche che festeggiano il nuovo ruolo dell’ecosistema nella nostra Costituzione collaborando alla sua tutela. Per approfondimenti questo è il link da consultare .

ORARI – La Sezione ragazzi da lunedì a venerdì 10-19 e sabato 9-13 e 16-20. Invece per la Sezione generale della biblioteca è: da lunedì a venerdì 9-20 e sabato 9-13 e 16-20.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa