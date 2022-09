Maltempo, il punto della situazione in Toscana: esonda il fiume Cecina

Il fiume Cecina, in piena per i temporali della notte scorsa, ha esondato in golena, tra Saline di Volterra e Ponteginori, inondando i campi circostanti. La protezione civile toscana ha spiegato che in alcune zone della regione ci sono state piogge per 12 ore di fila, dalle ore 20 di sabato fino alle 8 di stamani. Epicentro di questa ondata di maltempo è il comune di Radicondoli, nel Senese, dove sono caduti ben 200 millimetri di pioggia in 12 ore.

Inoltre, verso la costa, allagamenti ci sono stati a Castellina Marittima (Pisa), la cui rete fognaria non ha potuto ricevere tutta l'acqua piovuta.

Problemi alle strade per esondazioni di fossi e torrenti minori sono stati registrati nella zona di Sasso Pisano e Pomarance in Alta Val di Cecina, e nel Senese in Val di Merse, in Val d'Arbia e in Val d'Ambra, nei territori di Bucine e Levane (Arezzo).