Elezioni 2022, gli eletti in Toscana

Si stanno via via delineando i primi nomi eletti in Toscana alla Camera e al Senato in queste elezioni che vedono avanti di gran lunga il Cdx sul Csx, sia nella nostra regione che nel resto d'Italia. I collegi al maggioritario sono stati aggiudicati per la maggior parte al centrodestra.

Elezioni 2022, qui tutti gli aggiornamenti

Nei collegi uninominali i giochi sono fatti.

Ilaria Cucchi (Sinistra Italiana nel centrosinistra) è eletta al Senato nel collegio uninominale di Firenze. Ha superato per preferenze Federica Picchi del Cdx e anche la vice presidente regionale Stefania Saccardi del Terzo Polo.

Ancora a Firenze, l'assessore Federico Gianassi (Pd nel centrosinistra) viene eletto alla Cameracon oltre il 42%. Sconfitta Angela Sirello del centrodestra.

Infine sorride l'ex sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi vince per il Pd e per il centrosinistra. Battuta per 25mila voti la candidata del Cdx Chiara Mazzei.

Esulta anche Manfredi Potenti del Centrodestra. Già deputato nella passata legislatura, ha superato tutti nel collegio uninominale di Livorno. Battuto l'ex capogruppo PD Andrea Marcucci. Proprio Marcucci su Twitter ha scritto: "È probabilmente il risultato più basso o uno dei più bassi del centrosinistra nella storia. Con questi dati, prendo atto anche della mia sconfitta nel collegio toscano dove ero candidato. I risultati vanno sempre rispettati, auguro buon lavoro al senatore Manfredi Potenti".

Riconferma alla Camera per Edoardo Ziello, Lega nel Cdx, eletto deputato nel collegio uninominale di Pisa. Sconfitto Stefano Ceccanti del Pd.

Doppietta del centrodestra a Prato.

Nell'uninominale di Prato per il Senato, riconferma per Patrizio La Pietra (FdI nel centrodestra). Sconfitte Anna Graziani per il Csx e Manuela Bellandi del M5S. Alla Camera invece Erica Mazzetti di Forza Italia trionfa di nuovo e guadagna la rielezione. Battuto Tommaso Nannicini del Pd, criticato come 'paracadutato'nel collegio toscano.

Al Senato nel collegio uninominale di Arezzo vince ancora il centrodestra con Simona Petrucci. Sconfitta per il sindaco di Montalcino ed ex presidente della Provincia di Siena Silvio Franceschelli. I voti del Csx sommati a quelli del candidato M5S Andrea Barbagli avrebbero potuto superare quello del centrodestra.

Alla Camera era una sfida tra omonimi nel collegio Grossetano. Fabrizio Rossi di FdI nel centrodestra batte l'ex presidente della Regione Toscana Enrico Rossi.

Riconfermata alla Camera Tiziana Nisini della Lega per il centrodestra nel collegio aretino. Battuto il capogruppo Pd in Consiglio regionale Vincenzo Ceccarelli di oltre il 10% delle preferenze.

A Massa le preferenze valgono la vittoria del centrodestra. Elisa Montemagni, già eletta per la Lega in Consiglio regionale, sfonda in Parlamento ed entra alla Camera. Battuta Martina Nardi del Pd, principale sfidante.

Per Lucca alla Camera riconfermato Riccardo Zucconi per Fratelli d'Italia. La sconfitta riguarda Serena Mammini del Csx.

