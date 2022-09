Muore investita da un treno a Prato

Una quarantenne è stata trovata priva di vita sui binari a Prato. Il corpo della donna è stato rinvenuto sulle rotaie della stazione di Prato Borgonovo a seguito di un investimento di un treno transitante sulla linea ferroviaria che collega Prato a Pistoia.

La donna era scomparsa da casa dalla mattina ed erano stati allertati i soccorsi e le ricerche, interrotte al momento del ritrovamento del corpo senza vita.

La polizia sta indagando per capire se si tratta di un incidente o di un gesto volontario da parte della vittima.

Rinnoviamo il costante appello alla richiesta di aiuto qualora ci fossero persone a rischio: Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it).