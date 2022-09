Offerte di lavoro per Empoli, Montelupo, Santa Croce e non solo

Settembre è il mese delle ripartenze, e per chi cerca un nuovo impiego ci pensiamo noi ogni settimana con le offerte di lavoro nell'ambito dell'Empolese Valdelsa e non solo.

Ogni lunedì gonews.it viene incontro a chi non ha la fortuna di avere un lavoro con la vetrina degli annunci di lavoro dell'agenzia Synergie Italia - filiale di Empoli.

Ogni lunedì proponiamo alcune offerte di lavoro a disposizione dei nostri lettori (qui le offerte della scorsa settimana). C'è una novità: abbiamo aperto un canale Telegram dedicato a tutte le offerte di lavoro di gonews.it. Unisciti a noi e clicca qui

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all’indirizzo empoli1@synergie-italia.it

INGEGNERE DI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

La risorsa, inserita in team, risponderà direttamente al responsabile engineering aziendale e dovrà occuparsi della progettazione elettromeccanica dei macchinari industriali oltre che dello sviluppo della messa in servizio del software per sistemi di automazione industriale, rispettando tempi e qualità attese.

Si ricerca una risorsa con almeno 3 anni di esperienza in ruoli analoghi che prevedano la progettazione di software di automazione industriale.

Verranno prese in considerazione esclusivamente candidature di risorse in possesso di una laurea magistrale in ingegneria dell'automazione, elettronica, meccanica o informatica.

Verrà considerato un requisito preferenziale l'ottima conoscenza dei linguaggi di programmazione PLC Siemens.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/ingegnere-di-automazione-industriale-135122/it/

STAGE BACK OFFICE COMMERCIALE LINGUA INGLESE

La risorsa, inserita nel reparto commerciale dell'azienda e affiancata dal tutor aziendale, si occuperà di gestire le richieste dei clienti e offrire loro consulenza e svolgere le pratiche commerciali.

La risorsa ideale è in possesso di una laurea in lingue, con un alto livello di inglese, ed è interessata all'ambito commerciale.

Luogo di lavoro: Montelupo Fiorentino

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/stage-back-office-commerciale-lingua-inglese-135912/it/

OPERAI SETTORE CARTOTECNICO

La risorsa sarà inserita ai macchinari per la realizzazione delle scatole fasciate.

Si richiede pregressa esperienza nella mansione.

Luogo di lavoro: Fucecchio

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/operai-settore-cartotecnico-135888/it/

ADDETTI ALLA GEMATA E SPRUZZO

Le risorse, inserite nel reparto rifinizione, si occuperanno di:

- spruzzatura delle pelli e miscelatura dei colori,

- eseguire gli ordini della macchina, quali piazzarla, prepararla prima della partenza del turno e pulirla,

- manutenzione del macchinario.

Per queste posizioni si richiedono delle risorse che abbiano maturato delle precedenti esperienze in ruoli affini.

Si richiede disponibilità immediata.

Luogo di lavoro: Santa Croce

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/addetti-alla-gemata-e-spruzzo-133420/it/

MAGAZZINIERE MULETTISTA

La risorsa si occuperà della gestione del carico e scarico di merci e in generale di attività di magazzino. Il candidato ideale ha maturato esperienza nella mansione ed è munito di patentino del muletto.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/magazziniere-mulettista-135478/it/

TROVA LAVORO GRAZIE AL PROGRAMMA GOL

Synergie Italia spa- Agenzia per il Lavoro- filiale di Empoli in qualità di soggetto accreditato ai servizi al lavoro e autorizzato ad erogare Servizi/Misure di politica attiva sul Programma GOL “GARANZIA DI OCCUPABILITA’ DEI LAVORATORI”, ricerca:

CANDIDATI GOL: impiegati, magazzinieri, operai, addetti vendita.

Un tutor a te dedicato ti permetterà di usufruire gratuitamente dei seguenti servizi:

1. Supporto nella stesura di un curriculum vitae corretto ed efficace

2. Un bilancio di competenze accurato volto all'individuazione dei percorsi maggiormente rispondenti alle tue potenzialità in funzione di un percorso di inserimento o reinserimento lavorativo

3. Scouting delle opportunità occupazionali volto alla ricerca di un nuovo lavoro con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato o tirocinio extracurriculare

4. La possibilità di seguire corsi di formazione totalmente gratuiti volti a migliorare o acquisire competenze professionali spendibili sul mercato del lavoro.

Al fine di partecipare a GOL, come previsto dal Bando Regionale, occorre avere i seguenti requisiti.

Il Programma GOL si rivolge a:

- Beneficiari di ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di lavoro: disoccupati percettori di NASPI o DIS-COLL;

- Beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: le specifiche categorie di lavoratori sono individuate dalla Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021, art. 1, comma 200);

- Beneficiari di sostegno al reddito di natura assistenziale: percettori del Reddito di cittadinanza;

- Lavoratori fragili o vulnerabili: giovani NEET (meno di 30 anni), donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, lavoratori maturi (55 anni e oltre);

- Disoccupati senza sostegno al reddito: disoccupati da almeno sei mesi, altri lavoratori con minori opportunità occupazionali (giovani e donne, anche non in condizioni di fragilità), lavoratori autonomi che cessano l’attività o con redditi molto bassi;

- Lavoratori con redditi molto bassi (i cosiddetti working poor): il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo sia inferiore alla soglia dell’incapienza secondo la disciplina fiscale.

Luogo: Filiale Synergie di Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/trova-lavoro-grazie-al-programma-gol-135958/it/

