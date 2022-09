Podismo, la Peace Run fa tappa a Ponsacco

La Peace Run fa tappa a Ponsacco!

Fondata nel 1987 da Sri Chinmoy, è un evento in cui lo sport si fa promotore di una cultura di fratellanza e unità: è una corsa podistica che si svolge in 140 nazioni, per diffondere un messaggio di pace e armonia.

La Peace Run è un evento annuale internazionale, nel quale staffette di podisti abbracciano sei continenti per poi convergere a New York, dove si tiene la cerimonia conclusiva nei pressi della sede delle Nazioni Unite.

Ogni team porta una fiaccola simbolo di unità e fratellanza che viene passata di mano in mano affinché ognuno possa sentirsi parte di una “famiglia mondiale” che si estende oltre i confini geografici, culturali e sociali.

In ogni edizione la Peace Run visita un numero considerevole di scuole per coinvolgere il corpo docente e gli studenti a promuovere una cultura di pace iniziando dal vissuto quotidiano: gli studenti hanno la possibilità di incontrare i corridori, scambiarsi la fiaccola ed esprimere in diversi modi la loro aspirazione e i loro sogni per un mondo di pace.

Quest’anno in occasione dell’arrivo della staffetta in Italia il giorno 25 settembre, gli organizzatori, tra cui alcuni studenti del Centro Studi Bhaktivedanta, hanno scelto Ponsacco come una delle tappe per la corsa 2022.

Stamani, Lunedì 26 settembre, la staffetta ha raggiunto la scuola primaria Fucini di Ponsacco, coinvolgendo così gli studenti delle classi quinte, che hanno donato dei disegni simbolo di Pace e che raggiungeranno New York al termine della corsa.

L'amministrazione comunale di Ponsacco ha accolto la Peace Run con l'intervento dell'assessora Stefania Macchi la quale, dopo aver salutato il gruppo a nome della Sindaca Francesca Brogi ha affermato:" Esprimo la gratitudine di tutta la comunità nel dare il più cordiale benvenuto ai podisti della Peace Run, una staffetta per la pace. La loro torcia, simbolo di amicizia e relazione armoniosa tra i popoli di tutte le nazioni di tutte, di tutte le fedi e di tutte le culture, è passata anche dalle mani di tutti i bambini.

Grazie ai RUNNERS per l'impegno, gli sforzi, la cura e per il duro lavoro che stanno facendo per promuovere l'amicizia in tutto il mondo come valore fondante specialmente per le nuove generazioni. L incontro è stato molto emozionante, hanno giocato e hanno condiviso canti ed emozioni".

Il gruppo è ripartito al volta di Firenze.

Fonte: Ufficio Stampa