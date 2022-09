"Bulli ed eroi", il festival al museo per dedicare l'arte ai ragazzi

“Bulli ed Eroi”, Festival Internazionale del Film per Ragazzi, organizzato dal Centro Studi di Psicologia dell’Arte e Psicoterapie Espressive APS, ideato e diretto da Paola Dei, sceglie la traccia della bellezza per agganciare i valori educativi alla forza comunicativa delle opere d’arte e delle grandi testimonianze del passato. Per questo organizza il 28 settembre alle ore 21 una visita al Museo Archeologico e D’Arte Moderna di Chianciano Terme, un viaggio nell’arte dedicato ai ragazzi e ai loro genitori che attraverso l’Associazione Age, aderiscono alla manifestazione.

Le suggestioni visive saranno permeate dal coinvolgimento sonoro sulle note sapienti di Tony Concina, ex manager, musicista, già Sindaco di Orvieto, pianista di raro talento che delizierà i presenti al Piano Bar Picasso. Toni Concina ha realizzato per Rai Italia “Suonala ancora Toni. L’Italia con voi”.

Una serata di ascolti e visioni al Museo che contiene meravigliose collezioni che spaziano dai preziosi reperti neolitici fino all’arte asiatica per giungere alle ampie e pregiatissime raccolte di arte moderna. Un appuntamento che riserva la sua magia anche ai sapori di vini e champagne da degustare insieme a delicate curiosità gastronomiche.

“Bulli ed Eroi” è sostenuto dal Ministero della Cultura e patrocinato da Regione Toscana, dalle Province di Siena e Arezzo e da numerosi Comuni delle tre Vallate. Si avvale inoltre del patrocinio di Coni Sport e Salute, Sport senza Frontiere, Comitato Paralimpico, Borghi più belli d’Italia, Cna Cinema e Audiovisivo.

Il 29 settembre alle ore 10,30 il Maestro Francesco Attesti e il Maestro Andrea Meucci si esibiranno ai Licei Poliziani di Montepulciano dove riceveranno Il Premio Eccellenze Internazionali per la Musica Bulli ed Eroi.

Fonte: Ufficio Stampa