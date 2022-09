Dalla Germania a Pisa per un progetto Erasmus

6 studenti delle scuole superiori di Unna in Germania sono stati accolti questa mattina a Palazzo Gambacorti dal vicesindaco Raffaella Bonsangue per un saluto di benvenuto a Pisa. Gli studenti, che vengono da scuole professionali formative di Unna, città gemellata con Pisa, trascorreranno un mese nella nostra città nell’ambito del progetto Erasmus+ per fare uno stage formativo commerciale in strutture per l’accoglienza dei turisti. Il Vicesindaco di Pisa ha accolto gli studenti in Sala Baleari per augurare loro “un’esperienza formativa ricca di occasioni di apprendimento e confronto utili per il proprio futuro. Siamo lieti di proseguire, dopo lo stop dovuto alla pandemia – ha aggiunto il Vicesindaco con delega alle relazioni internazionali e alle politiche giovanili - questo progetto di scambio culturale a cui le città di Unna e di Pisa tengono molto e ci auguriamo di poter partecipare in futuro anche con nostri studenti.”

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa