Maratonina a 6 zampe con Lions Empoli, il ricavato per un defibrillatore in centro

Ddomenica 2 ottobre, sarà la volta di un evento in esterna per il Lions Club di Empoli. La Maratonina a 6 zampe partirà alle 9.30 da piazza Matteotti e sarà svolta con cani e padroni lungo il parco fluviale dell'Arno. Un percorso da 5 km facile e adatto a tutti, per una mattina all'insegna del divertimento e della spensieratezza.

Con il ricavato delle iscrizioni (10 euro per cane e padrone) il Lions Club Empoli e Regalami un Sorriso Onlus installeranno un defibrillatore in centro storico della città. Parteciperanno anche i cani alert per diabetici, le unità cinofile dei carabinieri e i cani da salvataggio. Iscrizioni in loco dalle 8:30, partenza alle 9.30. Sarà possibile anche scegliere le bici con Leonardo da Vinci Bike Tour e Montalbano Bike.