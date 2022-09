Un 23enne è stato arrestato a Pontedera dopo aver tentato di colpirea calci e pugni due collaboratori scolastici in un istituto di zona. L'uomo era apparso ai carabinieri intervenuti come in stato di piena ubriachezza. L'uomo era dentro un'aula e ha tentato di aggredire anche i militari, proferendo offese e minacce. Una volta bloccato è stato arrestato e trasferito in caserma.