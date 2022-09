Al via il Festival della Bistecca di Firenze: il programma

“Meno di quattro dita, l’è una braciola!” E poi provenienza toscana certificata, frollatura di almeno tre settimane, sapiente cottura alla brace. La Bistecca alla fiorentina, con la B maiuscola, ha i suoi precetti.



E un festival tutto dedicato: il Festival della Bistecca di Firenze in programma da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre al Prato delle Cornacchie del parco delle Cascine, accanto all’Anfiteatro delle Cascine di Firenze Ernesto De Pascale, nell’ambito dello spazio estivo Ultravox Firenze.



12 metri di griglia e 8 maestri della Bistecca all’opera per servirvi la regina della cucina toscana. Al Festival della Bistecca di Firenze sono in programma anche incontri con allevatori toscani, chef e nutrizionisti. E ancora, le masterclass a cura dell'Accademia della Fiorentina, spettacoli e iniziative in tema. Sul palco il rock’n’roll dei Partners in Crime, il jazz di Dimitri Grechi Espinoza, i canti della tradizione toscana rivisitati da La Nuova Pippolese. E domenica Fiorentina – Atalanta su grande schermo.



Il programma completo può essere consultato sul sito www.ultravoxfirenze.it/village/festival-della-bistecca, prenotazioni via email a festivaldellabistecca@gmail.com.



Anfiteatro delle Cascine ha un proprio parcheggio, in viale dell’Aeronautica, facilmente accessibile da via del Barco e da piazzale delle Cascine.



L'iniziativa è organizzata dall’Associazione Festival della Bistecca di Firenze in collaborazione con l’Accademia della Fiorentina. Partner Consorzio Mercato Centrale, Cooperativa Agricola Fiorentina, Società Agricola Corticella, Inalca, Buonamici Olio Salutaris.





Orari

Venerdì 30 settembre dalle ore 19 alle ore 23

Sabato 1 ottobre dalle ore 12 alle ore 16 - dalle ore 19 alle ore 23

Domenica 2 ottobre dalle ore 12 alle ore 16 - dalle ore 19 alle ore 23



Informazioni

