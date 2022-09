Arriva il mercato del riuso e del libero scambio a Tavarnelle Val di Pesa

Quando un oggetto non serve più perché tradurlo in rifiuto e conferirlo negli appositi sacchetti? Ciò che consideriamo superfluo potrebbe essere scambiato o venduto ed avere una seconda vita. Riprende il via il tradizionale appuntamento che promuove la cultura del riciclo e del riuso degli oggetti in buono stato attraverso un mercatino antispreco. E’ “Svuota la Soffitta” nelle piazze del territorio in cui protagonisti sono i cittadini che si liberano di mobili, indumenti, casalinghi e oggettistica per dare una nuova chance ai materiali e agli oggetti che non usano più.

L’iniziativa, promossa dal Comune, in programma domenica 2 ottobre per l’intera giornata in piazza Matteotti a Tavarnelle Val di Pesa, è un evento collettivo che diffonde una pratica virtuosa, un’occasione di condivisione e sensibilizzazione dei valori che stanno alla base della cultura della sostenibilità ambientale. Una domenica speciale all’insegna del riciclo in una delle piazze più frequentate di Barberino Tavarnelle in cui ognuno potrà esprimere le diverse possibilità del riuso e del riciclo.

Sono gli stessi cittadini dei territori del Chianti a proporsi come espositori e ad allestire banchi ed esporre e vendere oggetti nei settori più disparati: abiti per adulti e bambini, casalinghi, giocattoli, libri, scarpe, accessori moda e complementi di arredo. L'iniziativa si inquadra nel progetto Chianti Wasteless che da anni promuove una rete pubblico-privata sui temi della sostenibilità. “Sono tantissimi i cittadini che ad ogni appuntamento – dichiara il sindaco David Baroncelli - partecipano periodicamente a questa occasione per disfarsi di oggetti che non ritengono più funzionali alle loro esigenze. L'obiettivo è quello di ridurre i rifiuti ed incentivare uno stile di vita sostenibile condiviso nei territori del Chianti”. La partecipazione al mercatino di libero scambio dell’usato, aperto dalle ore 9.30 alle ore 18, è gratuita.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO