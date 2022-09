A 101 anni scrive un poema, la presentazione a Villa Serena

Sabato 1 ottobre 2022, alle ore 15.30, presso la Sala-Teatro di Villa Serena, gli operatori della struttura, unitamente alla Direttrice, al Sindaco ed alla Giunta Comunale, alla presenza degli anziani residenti, incontreranno Umberto Bencic, uno degli ospiti più longevi della RSA, che all’età di 101 anni vanta all’attivo ben 14 volumi pubblicati. Ed uno, l’ultimo lavoro svolto ed ultimato lo scorso anno, che a breve verrà edito a cura dell’Amministrazione Comunale.

In tale occasione, su indicazione dell’autore, verrà presentata l’opera da Bencic definita come la più significativa dal titolo “Il fuoco”, poema che delinea in toni poetici il percorso dell’uomo attraverso la sua evoluzione e la costante tendenza all’autodeterminazione, unica vera forza che lo porterà a realizzarsi come nucleo e soprattutto come identità all’interno della propria famiglia.

Bencic regalerà ancora una volta momenti preziosi a testimonianza della sua vita così ricca e piena di esperienze.

A seguire, un piccolo rinfresco offerto dalla struttura, per omaggiare lo scrittore e gli ospiti presenti