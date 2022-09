Bilanci Metrocittà, Barnini: "I conti evidenziano ente solido"

Approvata dal Consiglio Metropolitano la delibera di bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica della Città Metropolitana di Firenze per l'anno 2021.

L'atto è stato presentato dalla Vice Sindaco metropolitano, con delega al Bilancio e del Personale, Brenda Barnini e contiene i risultati conseguiti dai principali enti partecipati.

Il bilancio consolidato 2021 del Gruppo Amministrazione Pubblica Città Metropolitana di Firenze si chiude con un risultato economico positivo comprensivo della quota di pertinenza di terzi di euro 19.195.331. Il Patrimonio netto di euro 631.453.706 segna un aumento di euro 20.963.769 rispetto al bilancio consolidato 2020 ed un aumento di euro 776.529 rispetto al corrispondente valore del rendiconto.

Gli organismi partecipati che rientrano nell'area di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica sono Florence Multimedia srl, in liquidazione, in quanto totalmente partecipata dalla Città Metropolitana, Silfi spa, società in house, Società Consortile Energia Toscana CET, Associazione Mus.e, in quanto affidataria diretta di servizi da parte dell'Ente, Associazione Polimoda.

Approvata anche una variazione al bilancio. L'avanzo passa da 62,4 mln di euro a 63,5 mln di euro.

Il Consiglio ha anche preso in esame una variazione al Dup - Documento unico di programmazione 2022-2024 per la parte relativa al programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023 recependo nuove procedure per:

- acquisto bus elettrici;

- acquisto bus per lotto debole;

- acquisto autobus e infrastrutture Piano Strategico Mobilità Sostenibile;

- progettazione per adeguamento succursale istituto scolastico Buontalenti;

- progettazione per adeguamento istituto scolastico Buontalenti;

- progettazione per adeguamento istituto scolastico Cellini.

- progettazione definitiva ed esecutiva adeguamento sismico istituto d'arte e ceramica;

- progettazione definitiva ed esecutiva adeguamento sismico istituto tecnico Volta;

- progettazione definitiva ed esecutiva adeguamento sismico istituto tecnico Peano.

- progettazione definitiva, esecutiva e CSP per il restauro del Parco Mediceo di Pratolino e la rifunzionalizzazione del percorso dell'acqua - zona Unesco.

Approvati anche gli aggiornamenti dei Rup (Responsabili unici del procedimento), e il nuovo importo da assegnare al progetto di adeguamento antisismico, della succursale istituto scolastico Buontalenti pari ad euro 60.268,00.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze