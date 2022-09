Derubano turista a Firenze, coppia nei guai: una è minorenne

Una 32enne è stata arrestata per furto aggravato. La complice, minorenne, è invece stata affidata a una struttura per minori. Il fatto è avvenuto a Firenze giovedì 29 settembre vicino alla stazione di Santa Maria Novella.

Le due complici, in cerca della vittima perfetta, si sono aggirate con fare sospetto in piazza dell’Unità Italiana, sul marciapiede adiacente le mura della basilica di Santa Maria Novella.

Verso le 17 le due complici hanno derubato una turista tedesca, che deambulava con un bastone: la più giovane, con funzioni di 'copertura', ha aperto un ombrello per nascondere ai passanti la visuale, mentre l’altra, avvolta da una grossa sciarpa, ha aperto lo zaino della donna e si è impossessata del portafoglio che vi era custodito e che conteneva la somma di 95 euro, la carta di credito e vari documenti personali.

Ma la scena non è sfuggita agli agenti della polizia ferroviaria, che sono intervenuti e hanno bloccato le due donne che cercavano di allontanarsi repentinamente dalla vittima, che non si era accorta di quanto appena accaduto. Il portafoglio con il suo contenuto è stato restituito alla legittima proprietaria in sede di denuncia.