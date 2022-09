Dopo 30 anni si ritrovano gli ex alunni della VB dell'Enrico Fermi

Ieri sera presso il Ristorante Riso e Brace di Empoli si sono ritrovati gli ex alunni della V'B dell'Istit Tecnico Commerciale Enrico Fermi di Empoli per festeggiare i 30 anni dal diploma di maturità. Erano più della metà della classe gli ex compagni presenti. Presente anche il professore di ragioneria, il prof. Caparrini, all'epoca membro interno dell'esame di maturità ed oggi ancora insegnante.

Una classe speciale la V'B che ha trovato tra i suoi alunni ben 2 diplomati con 60/60 e uno con la Lode. L’organizzazione, guidata da un paio di studentesse, ha realizzato e donato a tutti i partecipanti -ed al prof- un simpatico diploma. Con i vecchi diari e foto di classe alla mano una bellissima serata tra ex studenti dal cuore sempre giovane.