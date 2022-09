ExpoMove 2022, la mobilità elettrica e sostenibile trova casa alla Fortezza da Basso

ExpoMove 2022, l’evento fieristico italiano sulla mobilità elettrica e sostenibile torna alla Fortezza da Basso a Firenze dal 5 all’8 ottobre. Si svolgerà in contemporanea con Earth Technology Expo, la prima e più completa esposizione delle applicazioni tecnologiche e dell’innovazione previste e presenti nelle linee guida del Next Generation EU.

Presenti oltre 30 espositori e in programma 10 convegni con più di 100 relatori, tra nazionali e internazionali. È possibile vedere la prima botticella elettrica grazie alla quale i cavalli non dovranno più faticare per portare i turisti in giro per le città italiane.

All’esterno circa 3.000 mq in cui i visitatori troveranno percorsi divertenti e sicuri per testare monopattini, biciclette e scooter elettrici; è presente il «Park Test Drive» con colonnine e wall box, da cui partire per provare gli ultimi modelli di auto elettriche su strada.

ExpoMove sarà anche un evento per fare formazione: all’interno dello spazio fieristico ci sarà un’aula dedicata agli studenti di Meccanica e Meccatronica promossa da Cobat Academy, strutturata attraverso seminari professionalizzanti che saranno distribuiti lungo le mattinate del 5, 6, 7 e 8 ottobre. Nel pomeriggio del 5, 6 e 7 ottobre, invece, saranno organizzati corsi per lavoratori nel settore meccanico.

Punto di forza la grande varietà di workshop e convegni, tra questi:

• Presentazione Ricerca Ipsos - Legambiente “Osservatorio Stili Mobilità nelle città italiane 2022”

- È prevista un’anteprima in cui verranno forniti i macro-dati mercoledì 5 ottobre alle 10.30 nella sala gialla nel corso dell’evento inaugurale

- I dati più nel dettaglio saranno presentati giovedì 6 ottobre ore 10.30 nella sala verde

• Meno MASSA Più SOSTENIBILITÀ: il futuro è leggero, elettrico e condiviso - giovedì 6 ottobre ore 10.00 nella sala gialla

• Retrofit: una soluzione sostenibile (riconvertire i veicoli endotermici in veicoli full electric) - giovedì 6 ottobre ore 15.00 nella sala gialla

• Mobilità elettrica e asfalti a bassa rumorosità: i risultati del progetto LIFE E-VIA e i contributi di altri progetti - venerdì 7 ottobre ore 09.30 nella sala gialla

ExpoMove 2022 è organizzato da EXPOMOVE Srl, la società costituita da da Extra Srl, specializzata nella comunicazione strategica e nelle pubbliche relazioni con sede a Roma, e da Sicrea Srl, leader a Firenze nell’organizzazione di eventi espositivi. L’ente Firenze Fiera metterà a disposizione la prestigiosa Fortezza da Basso, capolavoro del Rinascimento, area espositiva e congressuale situata al centro di Firenze.