'Fortissimissimo Metropolitano', due appuntamenti a Empoli

Doppio appuntamento al Cenacolo degli Agostiniani, nel fine settimana, con Fortissimissimo Metropolitano 2022, rassegna concertistica di Amici della Musica di Firenze e Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, con il patrocinio e il contributo della Città Metropolitana di Firenze, che offre sazio ai giovani talenti della musica classica. Ultimi posti disponibili: l'ingresso ai due eventi è gratuito, per partecipare è necessario prenotare contattando il Centro studi musicali Ferruccio Busoni.

Domani, sabato 1 ottobre, alle 18, riflettori accesi sul quartetto sax Quartetto Alpha: eseguirà una Suite tratta dalla Carmen di Bizet e brani di Astor Piazzolla e George Gershwin. Il Quartetto nasce presso la Scuola di Musica di Fiesole, sotto la guida di Alda Dalle Lucche. La formazione si esibisce in numerose occasioni per la scuola, come per il progetto “Luoghi Insoliti”, una serie di momenti musicali organizzati per la città di Firenze, e per l'Associazione “Amici della Musica” presso il Museo Archeologico Nazionale delle Marche. Nel 2019 il Quartetto ha partecipato al concorso di composizione “Premio Veretti”, tenutosi presso la CAMU di Arezzo, vincendo il premio per la migliore esecuzione con il brano Arundel di Claudio Bianchi, vincitore del secondo premio in gara. Alcuni membri del Quartetto hanno preso parte alle produzioni dell'Orchestra Giovanile Italiana. Sempre presso la Scuola di Musica di Fiesole, il Quartetto Alpha suona attivamente nell'ensemble EOS SAXOPHONE PROJECT, con cui ha partecipato al Festival Caffeina, dove è andato in scena con lo spettacolo “Il Piccolo Principe”, con musiche di Massimo Buffetti, direzione di Alda Dalle Lucche e voce recitante di Daniela Morozzi. Lo stesso spettacolo è andato in scena anche al Teatro Goldoni di Firenze e al Teatro Romano di Fiesole. L'EOS SAXOPHONE PROJECT ha anche preso parte al progetto “Contromano – Concerti per un pubblico curioso” (a cura di Dalle Lucche), esibendosi all'Istituto degl'Innocenti di Firenze, in collaborazione con l'Associazione LIBERA.

Il Quartetto Alpha continua a studiare presso la Scuola di Musica di Fiesole, sempre sotto la guida di Alda Dalle Lucche.

Domenica 2 ottobre, alle 18, via al gran finale del Festival Fortissimissimo Metropolitano 2022: al Cenacolo degli Agostiniani si terrà l'ultimo acclamatissimo concerto con il pianista Federico Pische alle prese con i 24 preludi op.28 di Chopin e la Sonata n.2 di Sergej Rachmaninov. Il giovane pianista inizia lo studio del pianoforte a sei anni e, in seguito, si forma al Conservatorio di Monopoli nella classe di Benedetto Lupo, diplomandosi sotto la guida di Stefania Santangelo nel 2017. Ha preso parte a corsi di perfezionamento tenuti da Marisa Somma, Benedetto Lupo, Fedele Antonicelli, Andrea Lucchesini, Sontraud Speidel e dal Quartetto Klimt. Selezionato dalla giuria dei Maestri, nel 2016 ha suonato con l’Orchestra del Conservatorio di Monopoli il Concerto n. 4 per pianoforte e orchestra di Beethoven, riscuotendo unanime consenso. Nel 2018 e 2019 è risultato finalista al Concorso “Crescendo” indetto dall’Orchestra Sinfonica Siciliana, è stato finalista al 28° Concorso Internazionale per Giovani Musicisti “Città di Barletta” (Primo Premio e Premio Speciale “Musica Contemporanea”) e ha ottenuto il Primo Premio al V Concorso Internazionale “Giuseppe Tricarico”, grazie al quale ha debuttato nel 2021 con un recital a Salisburgo. Negli ultimi anni si è esibito come solista nella prima edizione del festival “Classica a Monte” di Monte Sant’Angelo (FG) e al festival internazionale di Musica Vocale da Camera “Musica sull’Acqua” di Brindisi, al festival del GAMO e alla Scuola di Musica di Fiesole, mentre ha suonato col Quartetto Schiele per gli Amici della Musica di Firenze e per il festival “Suoni Riflessi” al Teatro Comunale di Antella (FI). Dal 2021 è direttore artistico del festival di musica da camera “Classica a Monte” di Monte Sant’Angelo (FG). Attualmente frequenta il biennio di pianoforte solistico presso la Scuola di Musica di Fiesole sotto la guida di Andrea Lucchesini.

