Giovani fucecchiesi in vista: Lorenzo Bernini e Pierpaolo Buggiani vincono'Il Leone Rampante'

Il Leone Rampante 2022 premia i giovani, lo sport e la musica. A vincere il più ambito riconoscimento fucecchiese sono i giovanissimi Lorenzo Bernini e Pierpaolo Buggiani, il primo per i successi sportivi conquistati in sella alla sua moto nelle gare di enduro, il secondo per il talento che lo contraddistingue al pianoforte. L'assegnazione avverrà lunedì 3 ottobre, giorno di San Candido, Patrono di Fucecchio, alle ore 21 presso l'auditorium del centro di aggregazione La Calamita in piazza Salvo D'Acquisto.

Lorenzo Bernini, pilota di soli venti anni, in poco tempo è passato dai circuiti regionali a quelli italiani fino ad indossare i colori della nazionale nei campionati mondiali di gare enduro, riuscendo sempre a dimostrare le proprie abilità ed a raggiungere importanti risultati. Pierpaolo Buggiani, invece, pianista di sedici anni, si è già distinto in molti prestigiosi concorsi nazionali ed internazionali, dove è riuscito a dimostrare le sue notevoli abilità e la sua forte passione per il pianoforte e la musica classica.

Il premio “Il Leone Rampante” è stato istituito dall'Amministrazione comunale nel 2004 per premiare i cittadini, nati o residenti a Fucecchio, che con la loro opera nel campo della cultura, delle arti, delle scienze, del lavoro, della politica, della filantropia, dello sport, del sociale e nella tutela dei diritti umani, si sono particolarmente distinti. Lo scorso anno il premio fu assegnato agli imprenditori Ivo Mancini e Marianna Rosati.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa