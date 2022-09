Il mondo degli affari parla inglese: certifica il tuo livello!

È ormai evidente a tutti che la lingua per eccellenza nel mondo degli affari sia l’inglese. Infatti, se parli in modo fluente la lingua inglese, hai maggiori opportunità di trovare un buon impiego in Italia o anche all’estero. Inoltre, una buona conoscenza della lingua inglese ti permette di rivestire un ruolo più importante all’interno dell’azienda. Con una certificazione di lingua inglese riesci a fare carriera e avere uno stipendio più alto.

Perché certificare il tuo livello di inglese?

Se certifichi il tuo livello di inglese, hai più possibilità di trovare un impiego. In un periodo in cui molti fanno fatica a trovare un’occupazione, i corsi di inglese per aziende possono fare la differenza. Quando si va a vedere quale sia la lingua più parlata al mondo, l’inglese non è la prima in assoluto poiché ci sono altri idiomi che contano una platea maggiore. Tuttavia, l’inglese viene scelto per comunicare tra persone che provengono da paesi diversi più volte rispetto ad altre.

Qual è la lingua più parlata al mondo?

Anche se in molte nazioni del mondo l’inglese non è la lingua ufficiale, è comunque conosciuta e utilizzata dalla maggior parte della popolazione. Forse in Italia non si ha questa sensazione ma in altri paesi, anche europei, l’inglese è conosciuto e padroneggiato da molte persone. È la lingua internazionale per gli affari ma anche in altri ambiti come possono essere i trasporti o il cinema.

Che lingua parla il mondo del business?

In un sistema economico sempre più globalizzato, avere una certificazione che riconosce il tuo livello di inglese è importante. Per le aziende che puntano a una maggiore internalizzazione, le competenze linguistiche giocano un ruolo fondamentale poiché rappresentano uno strumento imprescindibile. Infatti, se conosci bene la lingua inglese riesci a consolidare le relazioni per far crescere il business. Esistono maggiori occasioni di partnership quando sei in grado di intercettare e colloquiare a livello internazionale. Quando persone di provenienza diversa devono comunicare tra di loro, la scelta della lingua ricade spessissimo sull’inglese perché comune e trasversale.

Sei davvero pronto per sostenere l’esame di certificazione?

Nell’attimo in cui hai la necessità di certificare il tuo livello di inglese, devi tenere presente diversi aspetti. È evidente che molti studenti tengono a sopravvalutarsi magari perché a scuola avevano dei buoni voti in pagella. Tuttavia, renditi conto che spesso ciò non corrisponde ad avere davvero un buon livello di conoscenza della lingua. Inoltre, spesso i voti fanno riferimento all’esperienza scolastica che probabilmente avrai terminato diversi anni orsono. Sebbene tu abbia frequentato recentemente un corso di aggiornamento, ciò non significa che tu sia pronto a sostenere un esame di lingua inglese.

Un secondo aspetto che devi tenere in considerazione riguarda la struttura di un esame per la certificazione linguistica. Anche le persone che sono effettivamente pronte, possono comunque trovarsi in difficoltà davanti a un esame di lingua perché non conoscono il funzionamento e la struttura degli esercizi che invece vengono proposti durante un corso specifico per le aziende.