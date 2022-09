Il sindaco Falchi: "Pd perde colpi in Toscana, apriamo al M5S"

“La questione non può limitarsi a decidere se allargare o restringere il campo sulla base dei risultati elettorali. La questione è capire se la priorità per la nostra regione debbano essere aeroporto di Peretola e Rigassificatore di Piombino oppure gli investimenti in sanità, istruzione, inclusione sociale.

Non partire da questo significa non aver capito il senso del voto del 25 settembre e della domanda che i cittadini rivolgono alla politica.”

Lo afferma in un’intervista al quotidiano Il Tirreno Lorenzo Falchi, esponente di Sinistra Italiana e sindaco di Sesto Fiorentino.

“Su questi temi rincorrere Renzi e Calenda sarebbe una follia, molto meglio - prosegue l’esponente di SI - lavorare ad un’apertura nella direzione del M5S. L’alleanza Verdi Sinistra ha ottenuto il 5% a livello regionale, in alcune realtà oltre il 10%, a Pisa e Firenze con 8% e Livorno con il 6% pur in un contesto generale di grande difficoltà per il centrosinistra. Credo che sono state apprezzate determinazione e radicalità su temi cruciali invece che l’inseguimento dell’agenda Draghi.

Ora per l’Alleanza Verdi Sinistra si tratta di lavorare sui territori per allargare la rappresentanza e intercettare quella voglia di cambiamento che abbiamo sentito arrivare da tanti e tante.”

“Ma davvero dopo il 25 settembre - insiste l’esponente dell’Alleanza Verdi Sinistra - si vuole parlare ancora dell’aeroporto di Peretola? Ilaria Cucchi per aver espresso una posizione di contrarietà, coincidente poi con quella nota a tutti di Sinistra Italiana è stata bersagliata da fuoco amico e nemico per giorni e giorni. Eppure non mi sembra che questo abbia pregiudicato il risultato elettorale. Penso invece che sia necessario iniziare a rinuncia a rapporti privilegiati con l’establishment e a certi poteri economici per dedicare maggiore attenzione ai veri bisogni delle nostre comunità, alle politiche per il lavoro, sociali e ambientali. Su questo o l’area progressista riesce a dare risposte migliori e di cambiamento oppure perde la sua ragione di esistere, la nostra coalizione troppo spesso è stata percepita come troppo appiattita sullo status quo.

Alle prossime elezioni regionali - conclude Falchi - preferirei arrivarci con un governo toscano che si sia mostrato capace di affrontare temi fondamentali come sanità, lavoro, e ambiente. E io penso che la nostra alleanza si farà sentire per stimolare politiche ambientali, sociali ed economiche all’altezza delle difficoltà del momento.”