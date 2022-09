Intitolata a Enzo Tiezzi una piazza nel centro storico di Siena

E’ stata ufficialmente intitolata al professor Enzo Tiezzi la piazzetta all’altezza del numero 44 di Pian dei Mantellini a Siena, nel centro storico della città. La cerimonia, alla presenza di autorità e familiari, è avvenuta questa mattina, venerdì 30 settembre.

“Il professor Enzo Tiezzi – ha detto il sindaco di Siena Luigi De Mossi – è stato un grande scienziato e un grande senese, che ha dato lustro alla città: ha avuto grandissime capacità capacità, è stato un precursore su temi che oggi sono di enorme attualità, ma su cui Tiezzi ha scritto oltre quarant’anni fa. Senese, giraffino, Tiezzi ha portato in alto l’eccellenza di Siena. Per questo era giusto ricordarlo anche con una piazzetta a lui intitolata”.

“Ringraziamo il Comune – ha detto il professor Francesco Frati, rettore dell’Università di Siena - per aver positivamente accolto la richiesta dell'Università di Siena per ricordare questo scienziato. I suoi studi, risalenti a oltre trenta anni, sono stati pionieristici nel sensibilizzare cittadini e governi sui temi dello sviluppo sostenibile e sui rischi del cambiamento climatico. È anche grazie all'impegno di Enzo Tiezzi se questi argomenti sono adesso al centro dell'attenzione, come testimoniato dall'Agenda 2030 approvata dall'Onu nel 2015”.

Curriculum. Il curriculum di Enzo Tiezzi è eccezionalmente ricco. Nasce, a Siena, il 4 febbraio 1938, nel territorio dell’Imperiale Contrada della Giraffa. Professore ordinario di Chimica Fisica dal 1979 presso la facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Università di Siena.Insignito del mangia d’Oro nel 2008.- Ha scritto oltre 30 libri, molti dei quali tradotti e pubblicati in varie lingue estere. E’ autore di oltre 500 pubblicazioni scientifiche, la maggior parte delle quali su riviste scientifiche internazionali di alto prestigio e di alto fattore di impatto.Parlamentare alla Camera dei Deputati del Parlamento Italiano (Gruppo Sinistra Indipendente) nella decima legislatura (1987-1992). Accademico ordinario dell’Accademia dei Fisiocritici di Siena. Enzo Tiezzi ci lascia il 25 Giugno 2010.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa