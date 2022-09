'La biblioteca come piace a te!', le iniziative a Empoli

Si intitola "La biblioteca come piace a te!" ed è il cartellone che riassume il ricco programma di attività per bambine, bambini, ragazze e ragazzi, da 0 a 17 anni previsto per il mese di ottobre 2022, nella Sezione Ragazzi della biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli. Si comincia domani, sabato 1 ottobre 2022.

Dai Baby M-assaggi di lettura per i piccolissimi al gruppo di lettura degli Over 14, dalle letture ad alta voce dell’Ora del Racconto, nella magica e suggestiva Torre, a L'ora del fare con tanti laboratori creativi da non perdere: ce ne saranno davvero per tutti i gusti.

Ecco il programma completo delle iniziative di ottobre in sezione ragazzi

1 ottobre, ore 17: L’Ora del fare “Ritorniamo in biblioteca!” con un mare di storie per dare vita ai personaggi preferiti in versione pop-up (3-10 anni su prenotazione)

4 ottobre, ore 17: L’Ora del racconto “W i nonni”, in occasione della festa delle nonne e dei nonni (2 ottobre) nella torre del racconto spazio a letture per bambini da 3 a 7 anni

6 ottobre, ore 17: L'Ora del fare “I colori dell'autunno”, per salutare la nuova stagione giocando con i suoi colori e ritagliando cartoncini (6-10 anni su prenotazione)

8 ottobre, ore 10 e ore 11: Un giorno da bibliotecario/Bimbimbiblio (7-10 anni su prenotazione)

8 ottobre, ore 17: Naturali approfondimenti, Piccole grandi storie di Biodiversità! Divertenti incontri interattivi per bambine e bambini dai 7 anni per imparare a conoscere la natura. In questo primo incontro del ciclo si parlerà dell’importanza della diversità nel mondo animale e vegetale (e non solo) attraverso una divertente presentazione che, con foto e video, racconterà avvincenti storie di natura. E alla fine spazio a una piccola divertente attività interattiva per aiutare a fare apprezzare davvero la biodiversità (7-11 anni su prenotazione)

11 ottobre, ore 17: Ora del racconto “Quanti Amici!”, nella Torre del racconto si parlerà di amici e dell’importanza dell'amicizia (3-7 anni)

13 ottobre, ore 17: Ora del fare “Little Space Invaders”, nella settimana mondiale dello spazio, via libera alla creazione dei piccoli mosaici per invadere lo spazio attorno a noi (6-10 anni su prenotazione)

15 ottobre, ore 17: Sibilla Natura -Barattoli Sonagli Carta e Pennarelli, un laboratorio teatrale per una narrazione corale. Nel laboratorio/narrazione, le fiabe non sono solo narrate ma anche rielaborate insieme ai bambini, in una decostruzione e poi ricostruzione che farà conoscere più da vicino i protagonisti delle avventure raccontate, con particolare attenzione al ruolo degli elementi della Natura. La fiaba di questo mese sarà Prezzemolina (5-11 anni su prenotazione)

17 ottobre, ore 17: Baby m-assaggi, un dolcissimo momento di lettura ad alta voce per i più piccoli. Un’occasione per stare insieme a mamma o papà e giocare in compagnia dei libri più belli della biblioteca (18-36 mesi su prenotazione)

18 ottobre, ore 17: Ora del racconto “Dov'è finita la carta igienica?” (3-7 anni)

20 ottobre, ore 17: Leggere sotto i baffi. Letture, musica e dintorni. Chi è che leggerà le storie? Il bibliotecario coi baffi accompagnato dai suoi strani strumenti musicali (6-10 anni)

22 ottobre, ore 10 e ore 11: Un giorno da bibliotecario/Bimbimbiblio (7-10 anni su prenotazione)

22 ottobre, ore 17: A zonzo per il mondo “Have fun with English!” Un ciclo di incontri che permetterà ai piccoli partecipanti di scoprire nuove sonorità linguistiche attraverso letture animate e divertenti attività ludiche. Questo mese appuntamento con la lingua inglese (5-7 anni su prenotazione)

24 ottobre, ore 16.30: Circolo di lettura “Gli scompaginati” e “Over 14”, l circolo di lettura per ragazze e ragazzi quest’anno si sdoppia, c'è lo storico “Gli scompaginati” rivolto alle ragazze e ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado e per la prima volta porte aperte agli over 14 con un nome tutto da inventare (11-14 anni dalle 16.30 alle 17.30 e a seguire gli over 14)

25 ottobre, ore 17: Ora del Racconto “La torre dei mostri. Letture da paura!”, la Torre del racconto sarà una vera torre dei mostri con tante storie paurose in attesa di Halloween (3-7 anni)

27 ottobre, ore 17: Ora del fare “La paura fa 90!”, in questo laboratorio si gioca a trasformare la nostra paura in qualcosa di utile (6-10 anni su prenotazione)

29 ottobre, ore 17: Ora del fare “Luna piena, pipistrello e castello infestato”, un mostruoso laboratorio aspettando Halloween (3-7 anni su prenotazione)

PER GLI ADULTI - Lunedì 3 ottobre, alle 15.30, nuovo appuntamento con “Sferruzza, Sferruzza” e le super creative Sferruzzanti, nei locali della biblioteca Fucini in via dei Neri, 15. Il gruppo tornerà con tanti consigli sulla maglia, sull’uncinetto e su tutto l’universo del 'ferri e filo'.

IN VETRINA - La vetrina principale della biblioteca Libri alla finestra è dedicata al ritorno sui banchi di scuola con tanti libri e film a tema da scegliere. La vetrina della Sezione Ragazzi invece espone i libri selezionati dai nostri piccoli bibliotecari per un giorno di “Ti regalo un giorno da bibliotecario” dal titolo La scienza. Tra flora e fauna. In Sezione Ragazzi spazio anche allo Scaffalino Verde dedicato al progetto “Piantiamola. Ai confini del mondo”, allestito in occasione del compleanno dell’Agenda2030 per lo sviluppo sostenibile. L'iniziativa è promossa dalla Regione Toscana assieme alle biblioteche che festeggiano il nuovo ruolo dell’ecosistema nella nostra Costituzione collaborando alla sua tutela.

ORARIO - La Sezione Ragazzi è aperta al pubblico da lunedì a venerdì in orario 10-19 e sabato in orario 9-13 16-20. L’orario in vigore per la sezione generale della biblioteca è invece il seguente: lunedì – venerdì 9-20 e sabato 9-13 e 16-20.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa