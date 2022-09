La Pubblica Assistenza Croce d’Oro Montespertoli festeggia 120 anni: due giorni di eventi

Sabato 7 e Domenica 8 Ottobre 2022 a Montespertoli un grande evento gratuito organizzato dalla Pubblica Assistenza Croce d’Oro, che festeggia i 120 anni dalla Fondazione ed i 40 dalla Ricostituzione!

Due le giornate di festeggiamenti:

7 Ottobre:

18:00 Street food in Piazza del Popolo, in attesa delle 21:00 dove saremo accompagnati dallo spettacolo del “Mamamia OFFICIAL SUMMER TOUR 2022”…

Drag queen, performers, go go boys e tutta la musica Pop Commerciale che farà cantare, ballare, ricordare e divertire tutti!

8 Ottobre:

15:00: Ricevimento delle autorità ed associazioni di volontariato presso la sede della Croce d’Oro, con consegna di attestati ai Volontari.

18:00: S. Messa alla chiesa di S.Andrea con inaugurazione dei nuovi mezzi.

19:00: Tutti al Parco Urbano per un grande aperitivo in compagnia.

20:00 CENA DEL VOLONTARIO (gratuito per i volontari e bambini sotto 10 anni, ed un piccolo contributo per i non volontari)

Alle 22:00 ci accompagneranno con dell’ottima musica “THE DREAM FLOYD BAND”, tribute band dei Pink Floyd, sempre al Parco urbano concludendo la serata al massimo del divertimento!

La partecipazione all’evento è completamente gratuita, per info o prenotazioni della cena del volontario chiamare il numero 0571 609642.

Fonte: Ufficio Stampa