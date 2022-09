Luca Artino al Rally di Pistoia, prima volta con Matteoni al suo fianco

E' pronto per calarsi nuovamente nell'abitacolo Luca Artino, che sabato 1 e domenica 2 ottobre prenderà parte al 43° Rally Città di Pistoia, atto finale della Coppa Rally di Zona 6.

L'alfiere di Art-Motorsport 2.0, sulle strade di casa, proverà a mettersi in evidenza, in quello che sarà l'ultimo impegno stagionale per il pilota, cercando riscatto da un Casciana Terme avaro di soddisfazioni, condizionato dall'instabilità del meteo, che non gli ha certamente sorriso. Per Artino è pronta la Skoda Fabia Evo Rally2, preparata da PA Racing, vettura che lo ha accompagnato lungo tutta la stagione e sulla quale, a dettare le note, ci sarà Leonardo Matteoni, giovane, ma già esperto navigatore lucchese, da diverse stagioni parte integrante della scuderia facente capo alla famiglia Artino.

"Salvo variazioni, la gara di casa chiuderà la mia programmazione sportiva 2022 - le parole di Luca Artino - È stata un'annata non semplice, dalla quale mi aspettavo certamente di più, ma in casa proverò a regalarmi un sorriso e chiudere la stagione al meglio. Affronterò la gara senza particolari pressioni, per il puro gusto di guidare e divertirmi, e proprio in questa ottica ho deciso di regalare una chance a Leonardo Matteoni, che mi affiancherà per la prima volta e farà il suo debutto sulla Fabia. Leonardo è da diversi anni in scuderia con la mia famiglia, ha sempre dimostrato il suo valore e mi è sembrato giusto premiare e riconoscere il suo merito: sono certo che sarà all'altezza della situazione."

Il 43° Rally Città di Pistoia si svilupperà su due giornate di gara: sabato 1 è in programma lo shakedown, nel corso della mattina, che farà da antipasto ai primi due impegni cronometrati, la doppia ripetizione dei 13,19 km di “Arcigliano”, con il secondo passaggio previsto in notturna. Domenica 2 vedrà invece la disputa di quattro prove speciali, “San Baronto” (6,46 km) e “Berso” (14,94 km) da ripetersi due volte, che porteranno la carovana del rally all'arrivo, nuovamente, così come lo start, in Piazza Gavinana, nel centro di Pistoia, dalle 16.15, dopo 69,18 km di sfide cronometrate, su un percorso globale di 222,31.