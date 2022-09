Polizia municipale di Firenze, pubblicato il bando per la selezione del nuovo comandante

Cambio della guardia in vista al comando della Polizia Municipale. Il comandante Giacomo Tinella, il cui incarico scade a inizio dicembre, ha deciso per motivi personali di tornare a Genova. L’Amministrazione ha quindi avviato la procedura per la selezione del suo successore. È stato pubblicato oggi l’avviso pubblico per “il conferimento di un incarico a tempo determinato di direttore della direzione Corpo Polizia Municipale”. Le domande dovranno essere inviate entro il 15 ottobre esclusivamente in formato digitale, il modulo è disponibile su www.comune.fi.it (percorso: Menù/Il Comune/Amministrazione trasparente/Bandi di concorso/Selezioni esterne/Bandi aperti). (

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa