Scavi per la fibra ottica, lamentele a Fucecchio: Spinelli si fa sentire

Scavi per la fibra ottica in tutto il capoluogo. A Fucecchio si lavora alacremente per estendere sul territorio la nuova tecnologia FTTH che garantisce una connessione internet veloce e più stabile. Un intervento realizzato da TIM che permetterà a aziende e privati di poter usufruire di un servizio sempre più necessario.

I lavori, che consistono principalmente in scavi alle sedi stradali e inserimento della fibra ottica nel sottosuolo, stanno causando anche qualche disagio. Se per quanto riguarda alcune limitazioni alla sosta e al transito questo rientra assolutamente nella normalità, diverso è il discorso dei ripristini del manto stradale che in alcuni casi a Fucecchio non sono stati fatti al meglio. A lamentarsene è il sindaco Alessio Spinelli, oltre ad alcuni cittadini che hanno scritto all'amministrazione comunale per segnalare il problema.

“Le lamentele dei cittadini – spiega il sindaco – sono assolutamente comprensibili tanto che anch'io avevo già preso visione della situazione e mi ero attivato per convocare i rappresentanti di TIM e dell'azienda che realizza i lavori. Ho avuto un incontro proprio ieri e a loro ho fatto presente tutti i problemi che sono stati causati dagli scavi, sottolineando l'assoluta urgenza di ultimare i lavori e ripristinare il manto stradale delle vie interessate per garantire la sicurezza carrabile e pedonale dei luoghi. Gli incaricati delle società mi hanno dato ampie rassicurazioni che già da lunedì prossimo inizieranno la messa in sicurezza delle zone più critiche e che entro la metà di ottobre provvederanno ai ripristini definitivi in asfalto, previa scarifica del sottofondo stradale. Oltre a questo, ho concordato con gli uffici del Comune una maggiore vigilanza su questo tipo di interventi perché spesso ci troviamo di fronte a negligenze da parte dei gestori di servizi quando operano sulle strade del nostro territorio. Invito inoltre i cittadini a fare tutte le segnalazioni del caso laddove riscontrino situazioni di criticità analoghe a quelle che abbiamo visto in questi giorni con le tracce degli scavi lungo le strade".

Di questi lavori conclusivi le aziende private informeranno il Comune di Fucecchio, fornendo uno specifico crono programma che l'amministrazione utilizzerà per informare i cittadini dei lavori in corso e degli eventuali disagi causati da chiusure e divieti di sosta.

“La sicurezza stradale – conclude Spinelli – deve essere assolutamente garantita anche durante i lavori, fermo restando che l'intervento per la posa della fibra ottica è una conquista importantissima per il nostro territorio che a breve cittadini e aziende potranno contare su una connessione internet più veloce grazie a questa moderna infrastruttura”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa