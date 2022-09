Toscana e Isola di Creta insieme per sviluppo e cooperazione

A palazzo del Pegaso, il presidente del Consiglio regionale e presidente Aiccre, Antonio Mazzeo, e la presidente della commissione Sviluppo economico e turismo e segretario regionale Aiccre Ilaria Bugetti, hanno ricevuto una delegazione guidata dalla vicegovernatrice della Regione Isola di Creta Eirini Chiudetsanaki e la coordinatrice della Toscana per l’associazione ‘I Borghi più belli d'Italia’ Elisabetta Giudrinetti.

“La promozione del nostro territorio in sinergia con altre realtà anche a noi lontane è asset strategico e volano di sviluppo turistico e non solo per la nostra regione” ha dichiarato Bugetti. “Nella ricerca di partnership, nello scambio e conoscenza reciproche accresciamo il nostro bagaglio di opportunità lavorative ed economiche in settori in cui la Toscana è già riconosciuta come eccellenza ma che possono essere sviluppate maggiormente” ha detto ancora la presidente.

Un messaggio perfettamente condiviso dal presidente dell’Assemblea legislativa Mazzeo che si è detto convinto che “nell’intreccio delle diverse capacità, nella contaminazione dei saperi e delle tradizioni si costruisce la Toscana del futuro. La nostra regione – ha proseguito – è sempre stata terra aperta agli altri. Il nostro impegno continua in questo solco, consapevoli che siamo al servizio di cittadine e cittadini, imprenditrici ed imprenditori, giovani lavoratrici e lavoratori. E da loro, come dai nostri amici cretesi, prenderemo quegli spunti necessari per uno sviluppo consapevole”.

Soddisfazione per l’amicizia ormai consolidata tra Toscana e Creta l’ha espressa la vicegovernatrice Chiudetsanaki: “Possiamo darci molto a vicenda. Da qui parte un nuovo percorso di collaborazione e sviluppo”.

La coordinatrice della Toscana per l’associazione ‘I Borghi più belli d'Italia’ ha ricordato la recente intesa siglata ad Heraklion che prevede sinergie con l’associazione Ploigos di Creta. Si tratta di un primo progetto incentrato su formazione e sviluppo, in particolare nel settore agricolo.

La delegazione che ha accompagnato la vicegovernatrice era composta da Haris Roditakis, presidente Ploigos; Giorgos Zervos, direttore Ploigos; Menelaos Bokeas sindaco, Unione regionale dei Comuni di Creta; Stavros Gavalas presidente Unione delle cooperative agricole di Heraklion; Myron Chiletsakis membro Unione delle cooperative agricole di Heraklion; Alexandos Koutalas presidente Unione delle cooperative Agricole di Rethimno; Nikos Douloufakis membro Unione dei Vini di Creta; Evangelos Binichakis membro della Federazione degli artigiani e commercianti di Lasithi.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale