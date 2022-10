"Nonlobuttovia", il calendario degli appuntamenti di ottobre 2022

Nuovi appuntamenti da non perdere nel segno del riciclo e del riuso negli spazi di “Nonlobuttovia”, a La Vela Margherita Hack ad Avane, in via Magolo, e di "Nonlobuttovia Mobili" al Palazzo delle Esposizioni in piazza Guido Guerra, lato parcheggio alberato. Le due strutture aprono le porte anche nel mese di ottobre 2022 per accogliere chi è in cerca di oggettistica, vestiario, mobili e di tutto di più. Oggetti usati a cui dare una nuova vita.







Ecco gli orari in programma per questo mese:

Nonlobuttovia Avane (oggettistica, vestiario, di tutto di più):

Domenica 9 ottobre 2022 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30

Nonlobuttovia Mobili:

Domenica 2 ottobre 2022 dalle 10 alle 12.30

Giovedì 13 ottobre 2022 dalle 10 alle 12.30

Domenica 16 ottobre 2022 dalle 10 alle 12.30

Giovedì 27 ottobre 2022 dalle 10 alle 12.30

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa