Trentacinque anni di Avis a Montopoli, una giornata di eventi

Domenica 2 ottobre l'Avis di Montopoli festeggerà il 35° anniversario della fondazione. Di seguito il programma.

DOMENICA 2 OTTOBRE 2022

Centro Avis di via Fonda snc - Capanne

PROGRAMMA:

ore 8:30 ritrovo dei Donatori, delle Associazioni e delle Autorità

ore 8:45 coffee break

ore 9:00 saluti delle autorità

ore 10:00 sfilata corteo per P.za V. Veneto e deposizione corona al Monumento ai Caduti - accompagnati da musici e sbandieratori

ore 11:15 ritrovo alla Chiesa di S. Giuseppe per la Santa Messa

ore12:15 ritrovo presso il Centro Avis per il pranzo al quale seguirà la premiazione dei donatori

Il Presidente e l’Alfiere saranno nostri graditi ospiti.

Per accompagnatori e familiari il contributo è di 20€